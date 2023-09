Het is Beerschot menens over duel tegen beloften van Standard, al ging het in verleden al fout

De wedstrijd van zaterdag 26 augustus tussen SL16 en Beerschot kon niet doorgaan. De gouverneur van Luik verbood de match. Geen wedstrijd op 26 augustus voor Beerschot. De partij werd door de gouverneur verboden, door onlusten in Oupeye nabij Wezet waar de match gespeeld moest worden. De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal zal volgende week vrijdag een beslissing nemen over wat er met deze match moet gebeuren. Beerschot heeft, zo schrijft Gazet van Antwerpen, nu ook officieel klacht ingediend bij de Belgische voetbalbond na het afgelasten van de betreffende wedstrijd. Er lijken maar twee mogelijkheden te zijn: ofwel wordt de match op een latere datum gespeeld, ofwel wint Beerschot het duel met een 0-3-forfaitzege. Bij Beerschot zijn ze van hun gelijk overtuigd dat het een forfaitzege moet worden. Dat staat zo bepaald in het reglement van de voetbalbond als een lokale overheid een match verbiedt. Al heeft Beerschot twee jaar geleden net zo’n zaak voorgehad en toen kreeg het geen gelijk, al had dat toen met procedurefouten te maken.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur