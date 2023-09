1 op 18 doet fans van Westerlo terugdenken aan slechte herinnering, maar twee dingen moeten hen hoop geven

Westerlo staat er na zes speeldagen niet goed voor met 1 op 18. Het lijkt een déjà vu van het seizoen 2016-2017.

Westerlo verloor zaterdag al voor de vierde keer dit seizoen met het kleinste verschil op het veld van Cercle Brugge en staat dus nu samen met KV Kortrijk op de laatste plaats. De Kemphanen hadden in 2016/2017 ook 1 op 18 en dedgradeerden toen voor vijf seizoenen naar tweede klassse.

Maar het hoeft niet per se die richting uit te gaan voor Westerlo. In drie van de zes gevallen dat een ploeg met één of nul punten had na 6 speeldagen, kon het de degradatie toch vermijden. Waasland-Beveren werd in 2019/2020 wel geholpen door corona.

Maar KV Oostende (2017/2018) en Moeskroen (2018/2019) konden zich wel redden na respectievelijk 1 op 18 en 0 op 18. Westerlo kan daar ook nog bij komen, alleen moet het na de interlandbreak dan wel snel punten gaan pakken.

Play-off III

De redding voor onder meer de Westerlo is wel dat er opnieuw voor het eerst sinds sinds 2014/2015 opnieuw een play-off III of Relegation play-off is. De nummers 13 tot 16 spelen daarin nog een play-off tegen elkaar zonder halvering van de punten. De twee laatste degraderen, de twee na laatste speelt een barrage tegen de winnaar van de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League.

Geen halveringen van de punten of een voorsprong van 3 punten zoals in het verleden, maar een normale play-off met behoud van punten. Elk punt kan dus belangrijk zijn in de strijd om het behoud.