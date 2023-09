'Birger Verstraete gelinkt aan transfer binnen de Jupiler Pro League'

Vorig seizoen werd Birger Verstraete, die nog tot 2024 onder contract ligt bij Royal Antwerp FC, uitgeleend aan KV Mechelen. Voor dit seizoen is er nog geen deal.

Antwerp zou graag een definitieve transfer regelen, gezien zijn aflopende contract. Transfermarkt schat de marktwaarde van Verstraete nog op 1,8 miljoen euro, maar zoveel zal geen enkele club in België nog voor hem geven.

Volgens David Van den Broeck, journalist van Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen, wil Standard een poging ondernemen om Verstraete binnen te halen. Hoefkens is nog op zoek naar een middenvelder, zo klinkt het.

Naast de interesse van Standard zou er ook uit Turkije vraag zijn om Verstraete binnen te halen voor het einde van de transferperiode.

