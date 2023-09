Heeft Club Brugge te vroeg gesproken? 'Blauw-zwarte zomermercato is niét voorbij'

De Belgische transfermarkt sluit morgenavond de deuren, maar Club Brugge kondigde gisteren aan dat hun mercato voorbij is. Al klopt die info eigenlijk niet helemaal.

Wel correct: op inkomend vlak moet er niets meer verwacht worden bij Club Brugge. Vincent Mannaert is tevreden met de nieuwe spelers die afgelopen zomer zijn aangekomen. En indien het nodig is kan er in januari nog bijgestuurd worden.

Maar aan uitgaande zijde ligt er wél nog werk op de plank. Het Laatste Nieuws weet dat Denis Odoi en Kamal Sowah nog steeds mogen uitkijken naar een nieuwe club. Het duo heeft geen basisplaats bij blauw-zwart en zal niet tegengehouden worden.

Binnenlandse transfer?

Standard en OH Leuven trekken aan de mouw van Sowah. De kans is dan ook groot dat er nog iets uit de bus zal komen. Ook Odoi kreeg de mededeling dat hij mag vertrekken. Al moet voor hem wél het juiste bedrag op tafel gelegd worden.