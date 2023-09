OFFICIEEL: Anderlecht kondigt Schmeichel aan én doelman reageert meteen op opvallende transfer

RSC Anderlecht heeft Kasper Schmeichel officieel beet. De Belgische recordkampioen kondigde de komst van de doelman vanavond aan.

RSC Anderlecht laat weten dat Kasper Schmeichel een contract voor één seizoen heeft getekend. In de overeenkomst zit meteen een optie voor een extra voetbaljaargang vervat.



De komst van Schmeichel - hij was transfervrij nadat zijn contract bij OGC Nice werd ontbonden - is er eentje die in de paars-witte geschiedenisboeken kan komen. De adelbrieven spreken alvast voor zich.

"Ik heb de voorbije dagen gesproken met Jesper Fredberg en Brian Riemer", aldus Schmeichel in een eerste reactie. "Ik was meteen enthousiast over wat ze hier aan het neerzetten zijn."