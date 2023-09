OFFICIEEL: KV Mechelen zet ambities kracht bij en lokt éénvoudig Rode Duivel Achter De Kazerne

Elias Cobbaut is (opnieuw) een speler van KV Mechelen. Vijf jaar na zijn vertrek tekent de verdediger opnieuw een contract Achter De Kazerne.

KV Mechelen huurt Elias Cobbaut van Parma Calcio 1913. In de overeenkomst zit eveneens een aankoopoptie vervat. Al is het bedrag momenteel niet gekend.

De 25-jarige verdediger voetbalde tussen 2015 en 2018 al voor KV Mechelen. Hij versierde er zijn transfer naar RSC Anderlecht.

"Het voelt zalig om hier opnieuw op de heilige grond rond te lopen", aldus Cobbaut. "Ik pikte elke keer een wedstrijd van KV Mechelen mee als in in België was. Mijn eerste wedstrijd mag snel komen."