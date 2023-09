Anderlecht aanwinst Ludwig Augustinsson prijst andere nieuwkomer na gelijkspel in Genk

Anderlecht speelde zondag met 1-1 gelijk op het veld van KRC Genk. Een teleurstellend resultaat voor paars-wit dat bijna de hele wedstrijd met 11 tegen 10 speelde. Toch had nieuwe aanwinst Ludwig Augustinsson heel wat positiefs te zeggen.

Na afloop van de wedstrijd had Augustinsson heel wat goede woordjes voor zijn ploegmakker, Kasper Dolberg. "Kasper is een heel intelligente speler die goed de ruimte vindt. Ik heb hem al een paar assists gegeven op training en nu hoop ik hetzelfde te doen tijdens de wedstrijden. Hoe meer we samen spelen, hoe meer we elkaar vinden."

De 29-jarige linksachter heeft al 51 caps achter zijn naam staan. Voor de komende interlands werd hij opnieuw geselecteerd. "Het is altijd een eer om voor Zweden geselecteerd te worden. We hebben een aantal belangrijke wedstrijden voor de nationale ploeg en ik ben blij dat ik kan gaan."

De nieuwe aanwinst van Anderlecht ziet dat er veel concurrentie in de ploeg is, en dat vindt hij ook goed. "We hebben een heel sterk en competitief team, dus er zijn twee spelers op bijna elke positie. Zo moet het zijn. Ik weet dat Anderlecht het veel beter wil doen dan vorig seizoen en daarom is competitie belangrijk."