OFFICIEEL: Veertiende (!) inkomende transfer: RWDM versterkt aanval nog verder

RWDM heeft zijn veertiende inkomende transfer van deze zomer gerealiseerd. Pathé Mboup tekent zoals verwacht een contract voor drie jaar bij de Brusselaars. De linker winger komt - niet verrassend - over van Olympique Lyon.

De 19-jarige Senegalees speelde nog voor de beloften van Standard vooraleer hij vorig seizoen naar Lyon trok, waar hij vooral in het B-team speelde.

De jonge rechtspoot, veelzijdig inzetbaar, kan waardevol zijn voor het team op verschillende posities: “Pathé is een veelzijdige jonge aanvallende speler die zowel op de vleugel aan beide kanten kan spelen als in het centrum. We wilden zijn komst al lange tijd en zijn verheugd hem nu bij RWDM te kunnen verwelkomen", aldus CEO Gauthier Ganaye.

Pathé is enthousiast over zijn komende drie seizoenen in het Machtens-stadion: “Het doet me echt plezier om hier te zijn! De supporters lijken geweldig, en ik kijk ernaar uit om hen te enthousiasmeren met goede prestaties in hun kleuren.”