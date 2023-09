Veel commotie rond vertrek bij Anderlecht, maar Sadiki haalt wel zijn gram: "Het was een kwestie van tijd"

Noah Sadiki ging bij Union SG op zoek naar meer speelminuten. De 18-jarige zat de eerste wedstrijden op de bank, tot leedvermaak van enkele Anderlecht-supporters. Maar dat duurde allemaal niet lang, want Alexander Blessin dropte hem de voorbije twee wedstrijden in de basis.

Niet als rechtsback, zoals hij altijd speelde bij Anderlecht, maar wel als verdedigende middenvelder. "En daar speelt ik het liefst", zegt hij daar zelf over. Naast Charles Vanhoutte, die niet verrast was dat hij een nieuwe kompaan kreeg: "Ik zie hem elke dag bezig op training. Die jongen barst van het talent", vertelde hij ons.

Tegen Antwerp maakte Sadiki alvast indruk: verdedigend stevig, maar ook met rushes die je niet direct verwacht van een verdedigende middenvelder. "Het was een kwestie van tijd vooraleer hij in de basis kwam", vertelde Blessin daarover. "Op training liet hij dit ook al zien. Voor zijn leeftijd is hij heel kalm aan de bal."

De fans van Anderlecht zagen niet wat ik zag

Sadiki houdt zo aanwinst Mathias Rasmussen op de bank en als hij zo blijft spelen, zal de Noor er een flinke kluif aan hebben om hem uit de ploeg te halen. "Het is een heel nuchtere jongen, die heel goed zijn kwaliteiten inschat. En hij had het me ook al gezegd: 'ik sta liefst op het middenveld'", besloot Vanhoutte.

Sadiki zelf gaf na zijn eerste basisplaats op verplaatsing tegen Lugano al aan dat de commotie rond zijn vertrek bij Anderlecht hem pijn deed. "Ik begrijp de fans van Anderlecht wel, maar ze staan niet in mijn schoenen. Ze zagen niet wat ik zag", zei Sadiki erover. "Ik koos voor mijn toekomst. Ik heb er met Riemer over gesproken en hij was heel eerlijk. Als ik speelminuten wou, moest ik weg."