Weinig Club-spelers waren op niveau, maar deze tandem kon Gent bij momenten pijn doen

We zagen een eerder matig Club Brugge tegen KAA Gent voorbije zondag. Veel sleutelspelers gaven niet thuis.

Zo speelde Boyata bijvoorbeeld een zeer matige partij, en verliep de communicatie met verdedigende middenvelder Onyedika (als die er al was) bijzonder stroef. Onyedika ging daarnaast tot twee maal toe in de fout bij het vermijdbaar eerste tegendoelpunt, en oogde heel de wedstrijd nonchalant.

Een speler in een centrumpositie die ook absoluut niet op de afspraak was, was Thiago. Hij probeerde wel, maar kwam steeds te laat in de bal en verloor keer op keer het duel van Torunarigha. De Braziliaanse spits oogde log en was weinig aanspeelbaar, niet zoals we van een targetspits gewend zijn.

Gevaar van op links

Quasi al het gevaar bij Club moest van de flanken komen, en dan vooral van links. De Cuyper en Nusa, beide bij de betere bij blauw-zwart, vonden elkaar vrij moeiteloos op die flank. Ook het enige doelpunt van de Bruggelingen kwam niet toevallig tot stand na een combinatie op links.

Het zijn twee spelers die elkaar schijnbaar makkelijk weten te vinden, en dat is hoopvol voor de toekomst. Telkens wanneer De Cuyper een Nusa op volle snelheid wist aan te spelen, gebeurde er iets gevaarlijk. Bij Club kwam bijna al het gevaar van hen twee.

Op rechts werkt Buchanan-Olsen normaal vrij goed, maar die eerste heeft een hamstringblessure opgelopen in de wedstrijd tegen Gent. Het is nog niet duidelijk hoelang de Canadees out zal zijn. Kyriani Sabbe trok zijn streng als vervanger, en het is ook waarschijnlijk dat we hem na de interlandbreak zullen zien op die positie.