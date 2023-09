Fredberg bevestigt dat spoeling in Anderlecht-defensie héél dun is én legt ineens uit waarom er geen verdediger meer is bijgekomen

Jesper Fredberg heeft rust verdiend. De sportief directeur van RSC Anderlecht kneedde de voorbije weken een volledig nieuw elftal. Maar waarom kwam die extra centrale verdediger er dan toch niet?

Het is de verdienste van Jesper Fredberg dat het volledige elftal dubbel bezet is. Enkel centraal in de verdediging lijkt de spoeling dun. “Dat klopt. We hebben ook lang gezocht naar een centrale verdediger. Maar het bleek moeilijk om iemand met het juiste profiel te vinden.”

“We zijn tevreden met onze twee Belgische internationals achterin”, legt Fredberg uit bij Mauve+. “We waren op zoek naar iemand die in het geval van een blessure meteen de plaats van Jan Vertonghen of Zeno Debast kan innemen. Maar anderzijds moest die speler wel tevreden zijn met een plaats op de bank.”

We hebben dat profiel niet gevonden op de markt

De Deen koos dus om géén extra mankracht meer te halen. “We hebben dat profiel niet gevonden op de markt. Of beter gezegd: niet binnen de voor ons financieel aanvaardbare voorwaarden. Dan is het beter om te kijken naar alternatieven die al voorhanden zijn in de kern.”