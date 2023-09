Leandro Trossard spreekt over de verschillen tussen Martinez en Tedesco: "Nu niet meer"

Na het teleurstellende WK in Qatar namen de Rode Duivels afscheid van Roberto Martinez. Domenico Tedesco volgde hem op.

Tedesco is sinds het voorjaar de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij maakte meteen indruk tijdens zijn eerste interlandperiode en moet voor een nieuw elan bij de nationale ploeg zorgen.

Ook voor de spelers is het anders dan vroeger. Het Laatste Nieuws had een exclusieve babbel met Leandro Trossard en daarin kwam ook de wissel van de bondscoach uitvoerig ter sprake.

“Ik denk dat Tedesco meer accenten legt op hoog druk zetten. En na balverlies zo snel mogelijk die bal weer in bezit hebben. Dat is het grote verschil met Martínez. Tedesco wil de tegenstander bij de keel grijpen”, klinkt het.

Tedesco selecteert ook door. “Klopt. Hij selecteert op basis van wie zijn systeem kan spelen. Het is niet iedereen gegeven om een hele wedstrijd hoog te gaan pressen. Als je het op jonge leeftijd beter doet dan ouderen, is het normaal dat je geselecteerd wordt. Vroeger grepen we sneller terug naar ervaring. Nu niet meer.”

Het EK 2024 komt echter wellicht wat te vroeg voor de nieuwe generatie. “De vorige generatie heeft de standaard een beetje gezet, hé. Maar het is nog vroeg — iedereen moet wat wennen aan elkaar. En op een toernooi ben je altijd wat afhankelijk van spelers die op dat moment in vorm zijn. Ik denk dat we misschien wel eens zouden kunnen verrassen.”