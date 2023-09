Opvallend: 'Lukaku speelt op huurbasis bij AS Roma, maar... Rode Duivel tekende eerst nieuw contract bij Chelsea'

Romelu Lukaku maakte afgelopen weekend zijn debuut in het shirt van AS Roma. De transfer van Chelsea FC naar Rome sleep uiteindelijk nog even aan. De Londenaars wilden namelijk de boekhouding op orde zetten.

Uiteindelijk betaalt AS Roma maar liefst veertien miljoen euro om Romelu Lukaku tot het einde van het seizoen te huren. Chelsea FC wou niet weten van een lagere huursom dan zes miljoen euro. Uiteindelijk nemen de Romeinen het loon van Big Rom – een slordige acht miljoen euro – eveneens over. Minstens even opvallend: Lukaku zette niet alleen een krabbel onder een overeenkomst bij AS Roma, maar ook bij Chelsea FC tekende Big Rom een nieuw contract. Al moet het gezegd: het was niet meteen het soort overeenkomst om als speler blij van te worden. Het codewoord in dat nieuwe contract: inleveren. Inleveren De Engelse media weten dat – indien de Rode Duivel volgend seizoen terugkeert naar Stamford Bridge – Lukaku zijn jaarsalaris gehalveerd ziet van twaalf miljoen euro naar zes miljoen euro. Ook de opstapclausule is héél duidelijk beschreven. Lukaku kan volgende zomer opgepikt worden voor veertig miljoen euro.