Royal Antwerp FC blijft met drie vervelende dossiers achter na transferdeadline

De slotdag van de zomermercato leverde voor drie spelers van Royal Antwerp FC geen oplossing in België. Het blijft uitkijken naar een internationale deal.

Gisteren vond Royal Antwerp FC geen oplossing voor Michael Frey (29), Dorian Dessoleil (31) en Birger Verstraete (29). Voorlopig blijven ze dus alle drie bij The Great Old aan de slag, met de hoop dat er nog een deal komt.

Sommige transfermarkten blijven nog open. Vooral Griekenland, tot 11 september, en Turkije tot 15 september, bieden eventueel nog mogelijkheden voor het drietal.

Birger Verstraete was in beeld bij Standard. Carl Hoefkens was vragende partij voor hem, maar uiteindelijk haalden ze voor zijn positie Steven Alzate en Isaac Hayden nog binnen.

Volgens Het Nieuwsblad kwam er voor Dessoleil geen Belgische club aankloppen. Vorig seizoen speelde hij nog op uitleenbasis voor KV Kortrijk.

Ook voor Frey is er nog geen oplossing. Tijdens de vorige wintermercato werd hij uitgeleend, nadat hij zelf aandrong op een vertrek. Als hij niet het hele seizoen bij de beloften van The Great Old wil trainen, moet hij dringend op zoek naar een club.