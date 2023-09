'Paul Onuachu bereikt akkoord met deze Turkse topclub'

Zo zou de deal tussen Southampton en Trabzonspor bijna rond zijn. Dat meldt journalist Rudy Galetta via Twitter. Het zou enkel nog om details gaan, de volledige overeenkomst zou binnen een paar uur in orde zijn.

Bijna was Onuachu van KRC Genk. Tot zijn transfer in het honderd liep omdat Southampton eisen stelde waaran Genk niet wou meedoen. Ze wilden namelijk dat de Limburgers Paintsil richting een vertrekpositie duwden door hem niet mee te nemen naar Turkije voor de wedstrijd tegen Adana Demirspor.

Onuachu was volgens Sacha Tavolieri kapot van het feit dat zijn transfer naar Genk niet doorging. Bij Southampton komt hij amper aan spelen toe, en werd dit seizoen nog niet in de selectie opgenomen bij competitiewedstrijden.

🚨⏳ #Trabzonspor are closing in on #Onuachu deal, confirmed. âœ



🤝 Some details under discussion with #Southampton, but the full agreement is just matter of hours.



❌ Emmanuel #Dennis was also on the list as a possible new ST, but the 🇹🇷 club preferred to finalize with Paul. https://t.co/O7RndBxWcu pic.twitter.com/Zf9hCCKbqN