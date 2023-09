KAA Gent wil stevig uitpakken: "Zie niet in waarom we dat moeten doen"

KAA Gent begon sterk aan de competitie. Ook op de transfermarkt draaide het goed uit voor de Buffalo's.

KAA Gent is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Het staat op kop van de rangschikking, wist zich te kwalificeren voor de groepsfase van de Conference League en kon Cuypers en Orban aan boord houden.

Ook enkele interessante inkomende transfers werden gerealiseerd, waaronder die van Tsuyoshi Watanabe die na één seizoen KV Kortrijk achter zich liet en tekende tot 2027.

De Japanner is alvast blij met Hein Vanhaezebrouck als nieuwe trainer. “Ik vind hem enerzijds een erg slimme coach, qua tactiek en wedstrijdstrategie. Zijn analyses van de tegenstander zijn sterk. Maar hij is ook een grote motivator, zowel op training als voor wedstrijden”, zegt hij in Wigwam.

Over de ambities is Watanabe duidelijk. “Ik zie niet in waarom we bescheiden zouden moeten zijn in onze ambitie. Ik wil kampioen worden met Gent en de Uefa Conference League winnen.”