Openda vs Lukaku: Kent de youngster zijn plek bij de Rode Duivels?

Bondscoach Domenico Tedesco wond er geen doekjes om. Romelu Lukaku is zijn nummer 1 in de spits bij de Rode Duivels.

Het moet voor Loïs Openda frustrerend zijn. De meest productieve Belgische spits van vorig seizoen moet Romelu Lukaku bij de nationale ploeg voor zich dulden. Dat heeft bondscoach Domenico Tedesco daags voor de interland tegen Azerbeidzjan bekendgemaakt.

Alexandre Teklak, die in het verleden nog aan de slag was bij de jeugdploegen van de Rode Duivels, ziet geen probleem met de youngster.

“Openda is intelligent genoeg om te weten wat zijn plaats is”, vertelt Teklak aan La Dernière Heure. “Hij maakt vorderingen en ontwikkelt zich, maar weet dat we een hiërarchie niet kunnen door elkaar schudden.”

Volgens Teklak is de status van de individuele spelers geen issue waarover binnen de nationale ploeg gesproken wordt. “Het is een roedel wolven”, gaat Teklak nog verder in zijn betoog over de kwestie. “De anderen weten dat Lukaku de dominante man is.”