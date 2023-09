Interesse van 1A-club voor Ruud Vormer? Middenvelder legt uit hoe vork in de steel zit

Zulte Waregem is gedegradeerd naar de Challenger Pro League. En dus rest de vraag: wat met bepaalde spelers? Uiteindelijk bleven een aantal sterkhouders, al had het ook anders kunnen lopen.

Ruud Vormer gaf tijdens het vorige seizoen aan dat hij niet wil spelen in 1B. Uiteindelijk bleef hij - net als Zinho Gano en Jelle Vossen onder meer toch bij Essevee. En dat is misschien toch wel eerder verrassend te noemen.

Voor Jelle Vossen was er wel wat interesse uit de Jupiler Pro League en dat was ook het geval voor Ruud Vormer. Dat heeft hij nu ook zelf toegegeven bij Mid Mid. En ook meteen uitgelegd waarom het er niet van gekomen is.

Mechelen

Steven Defour wilde er Vormer graag bij hebben om het middenveld te versterken en Vormer sprak daarover met Nikola Storm. Tot een overeenkomst met en richting Mechelen kwam het nooit, de reden daartoe was de familie van Vormer.

"De afstand is te groot. Ik woon in Knokke en Waregem is dan veel dichterbij dan Mechelen. Daarom koos ik ervoor om te blijven in Waregem", klonk het in de podcast. Als Essevee promotie weet af te dwingen, speelt Vormer volgend jaar opnieuw in de Jupiler Pro League.