Vandereycken haalt heikele linie van Rode Duivels aan: "Enkel hij verdient een vermelding"

De 0-1-overwinning van de Rode Duivels legde weer enkele pijnpunten bloot. René Vandereycken houdt zich alvast niet in over de verdediging.

De Rode Duivels wonnen van Azerbeidzjan en veel analisten lieten weten dat de Belgen mooi de nul wisten te houden. Voor analist René Vandereycken blijft de verdediging een zorgenkind voor de Rode Duivels en werd opnieuw veel te veel weggegeven.

“Als Azerbeidzjan in de extra tijd via die vrijschop of een hoekschop nog had gelijkgemaakt, dan kon je niet zeggen dat ze dat helemaal gestolen hadden. België had overwicht in het veldspel, maar niet in gevaarlijke acties en kansen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Verdedigend was het geen geruststellende wedstrijd. Een aantal keer gingen de flankverdedigers Castagne en Theate te onoordeelkundig buitenom. Vooral op onze rechterflank leverde dat gevaar op… van Azerbeidzjan.”

Zonder Courtois was het ook uitkijken wie het doel zou verdedigen. “Koen Casteels verdient een vermelding: hij heeft goed zijn werk gedaan, zonder uitzonderlijke reddingen. Zijn eerste redding in de eerste tien minuten was technisch niet perfect, hij duwde de bal voor doel en er was een zeer goede tackle nodig van Theate om te vermijden dat de rebound een tegendoelpunt opleverde, maar voor het overige was zijn wedstrijd absoluut bevredigend.”