René Vandereycken scherp voor Rode Duivels: "Eén speler bewees dat het toch mogelijk was"

De Rode Duivels speelden een slappe partij tegen Azerbeidzjan. Al werd daarvoor vooral naar de grasmat gewezen.

Het belabberde veld zou volgens velen de reden zijn waarom de Rode Duivels tegen Azerbeidzjan bitter weinig lieten zien. Analist René Vandereycken is het daarmee niet helemaal eens.

“Voor flankspelers die acties willen ondernemen of op snelheid proberen langs een tegenstander te gaan, kan dat extra vervelend zijn, maar het ontgoochelde mij dat het niet eens werd geprobeerd”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Eén speler kon dat volgens Vandereycken wel. “Pas toen Doku erin kwam, zagen we die acties. Hij bewees dat het toch mogelijk was. Doku deed dat heel goed: als het veld slecht ligt, hoef je dat niet te doen met lang uitgesponnen acties, het volstaat om met een actie over twee meter een tegenstander proberen uit te schakelen.”

De Duivels lieten volgens Vandereycken echt niet genoeg zien in deze wedstrijd. “Had het met frisheid – van aanvaller tegenover verdediger - te maken dat Doku wel acties maakte of met een verschil in intentie? De drie aanvallende spelers achter Lukaku ondernamen te weinig, ook in het samenspel.”