Bondsparket verklaart waarom De Condé wel op het matje geroepen wordt en Vertonghen niet

Dimitri De Condé moet zich voor het Disciplinair Comité van de KBVB komen verantwoorden voor de gebeurtenissen tijdens en na de wedstrijd Genk-Anderlecht. Daar ging hij zijn boekje te buiten tegen ref Bram Van Driessche en was er ook een opstootje met Jan Vertonghen.

Wat er allemaal gezegd en geroepen werd, is al verschenen. Genk liet gisteren in een communiqué ook weten dat ze er niet mee akkoord gaan en ze vragen zich ook af waarom Jan Vertonghen niet opgeroepen werd voor de ruzie in de spelerstunnel.

Bondsprocureur Ebe Verhaegen gaf in HLN meer tekst en uitleg bij die beslissing. "We roepen Vertonghen niet op, onder meer omdat uit het scheidsrechtersverslag blijkt dat hij geprovoceerd was", klinkt het.

De Condé vervolgt voor uitlatingen aan adres van ref

"Bij ons weten heeft hij geen dingen geroepen die niet door de beugel kunnen. We hebben Vertonghen wel een verklaring laten afleggen om de juiste omstandigheden te kennen, wat hij ook gedaan heeft. Deze verklaring was in lijn met het verslag van de scheidsrechter."

De Condé wordt ook vervolgd omwille van zijn woorden aan de scheidsrechters en niet voor dat akkefietje in de spelerstunnel. "Het is ook niet oké, maar je ziet duidelijk dat het De Condé is die Vertonghen heeft opgezocht", aldus Verhaegen.