"Guess who's back, back again?": Ambitieuze Belgische club heeft er plots nog een extra landgenoot bij

SK Beveren heeft er opnieuw een speler bij. Hij komt terug na een avontuur in de Amerikaanse competitie. En dat iets sneller dan verwacht zelfs.

Jenthe Mertens verliet SK Beveren in de maand mei voor een Amerikaans avontuur, want hij werd voor zeven maanden verhuurd aan Real Salt Lake. Daar zou hij (vooral) voor de B-ploeg moeten gaan uitkomen, de Real Monarchs.

Uiteindelijk speelde hij vijf wedstrijden in de MLS Next-competitie, waarin hij 260 speelminuten verzamelde. Vroeger dan verwacht keert hij nu terug naar Beveren.

👀 // Guess who's back, back again?!



Het Amerikaanse avontuur van Jenthe Mertens zit erop. De Belgische flankverdediger is ondertussen terug in het land en sluit vanaf vandaag opnieuw aan bij de groep.



Welkom terug, Jenthe!



— SK Beveren (@SKBeveren) September 12, 2023

De 23-jarige verdediger komt zo terug naar België, waar hij nog een contract heeft tot juni 2024. SK Beveren pikte Jenthe Mertens in 2020 transfervrij op bij Go Ahead Eagles, nu is hij dus opnieuw te vinden op de Freethiel.

Bij Beveren speelde hij de voorbije seizoenen 41 wedstrijden, waarin hij ook goed was voor drie assists. Nu moet hij het ambitieuze Beveren proberen aan promotie naar 1A te helpen. Mogelijk dat er dan ook nog een nieuw contract inzit.