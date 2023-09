Opvallend: Jérémy Doku doet zelfs beter dan Messi en Vinicius Jr.

Jérémy Doku kan monden doen openvallen met zijn dribbels. De statistieken hierrond kunnen dit dan ook ondersteunen.

Zo troeft de jonge Belg nu al Lionel Messi en Vinicius Jr. af. Hij haalt met veel ruimte de meeste dribbels per wedstrijd. Dat staat te lezen in Het Laatste Nieuws.

Er werden gegevens verzameld van de competitiewedstrijden in Engeland, Spanje, Frankrijk, Italië en Duitsland. Doku maakte afgelopen seizoen gemiddeld 6,7 dribbels per 90 minuten. Dat is ruimschoots meer dan de volgende in het rijtje, Vinicius Jr. die er 3,6 had. Lionel messi maakte er bij PSG 3,2 per wedstrijd.

Deze leuke statistiek toont nog maar eens aan dat de Rode Duivels en Manchester City met Doku goud in handen hebben. De 21-jarige winger hoopt op een basisplaats bij de nationale ploeg. Afgelopen wedstrijd tegen Azerbeidzjan koos Tedesco voor Bakayoko, maar mocht Doku nog invallen.