Van Crombrugge wees droomtransfer naar Premier League bewust af: "Dat moest Anderlecht dan maar accepteren"

Hendrik Van Crombrugge verruilde RSC Anderlecht afgelopen zomer voor KRC Genk. Voor hetzelfde geld droeg de 30-jarige doelman een shirt van Nottingham Forest.

In januari 2023 was Nottingham Forest plots héél concreet voor Hendrik Van Crombrugge. “Ik kreeg dat telefoontje van mijn zaakwaarnemer in de laatste uren van de wintermercato. Ik stond op dat moment aan de schoolpoort en moest in een vingerknip beslissen. Anderlecht liet me héél graag gaan.”

Op dat moment was het een uitgemaakte zaak dat Bart Verbruggen zijn kans zou krijgen onder de paars-witte lat. “Ik kon de wereld van mijn gezin niet plots op z’n kop zetten. Ik heb de beslissing om mij aan de kant te zetten gerespecteerd. Anderlecht moest dus ook maar accepteren dat ik nog enkele maanden zou blijven.”

Mijn lijst? Engeland stond er niét tussen

“Een voetbalcarrière is te kort om spijt te hebben”, besluit Van Crombrugge in Het Laatste Nieuws. “Mijn familie is heilig en zal altijd op de eerste plaats komen. Ik had vooraf een lijst met bestemmingen gemaakt waar ik heen zou gaan. Duitsland stond op die lijst omdat mijn vrouw en kinderen vloeiend Duits spreken. Engeland stond er niét tussen.”