Louwagie blikt terug op geslaagde transferzomer: "Nu zit KAA Gent in een totaal andere realiteit"

De belangrijkste transfers van KAA Gent deze zomer? Misschien wel het behouden van Gift Orban en Hugo Cuypers. Volgens CEO Louwagie mag Gent daar een man in het bijzonder voor bedanken.

Want zonder de kapitaalinjecties van Sam Baro was dat zeker niet gelukt, is hij overtuigd in Het Nieuwsblad. “We laten het sportieve prevaleren op het financiële. En we kunnen dat nu dankzij de kapitaalsinjectie van Sam Baro.”

“Ik weet niet of we ze allebei hadden verkocht, maar zeker één ja. Nu zit AA Gent in een totaal andere realiteit. Door de komst van Sam Baro konden we het rustiger bekijken dan anders.”

Wij zijn Vlamingen die naar elkaars bord kijken en jaloers zijn"

Bologna toonde interesse in Cuypers, onder meer Fulham en Tottenham toonden interesse in Orban. Louwagie vindt 30 miljoen euro géén overdreven bedrag voor zijn Nigeriaans goudhaantje.

“Neen, ik heb me daar al kwaad in gemaakt. Waarom verkopen Ajax en PSV spelers als Antony voor 95 miljoen en anderen voor makkelijk 40 tot 50 miljoen? En waarom moeten wij dan vinden dat 30 miljoen te veel is, hoewel de competitie hier minstens zo goed is?", vraagt hij zich af.

"Kijk maar eens hoe Nederlandse clubs het doen in Europa. Maar wij zijn Vlamingen die naar elkaars bord kijken en jaloers zijn. In plaats van allemaal hogere prijzen te eisen en het Belgische voetbal vooruit te helpen."