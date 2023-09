Vandenbempt over middenveld Rode Duivels: "Dat zou wel eens het duo van de toekomst kunnen zijn"

Peter Vandenbempt zag de Rode Duivels "een zondagswandeling maken" tegen Estland, maar was van enkele spelers wel onder de indruk.

Zo zag hij dat het middenveld Onana-Mangala bijzonder goed draaide, tot spijt van Tielemans, die 90 minuten op de bank zat. "Mangala-Onana wel eens het duo voor de toekomst kunnen zijn", voorspelt de analist voor Sporza.

Maar er staan nog jongens klaar op die positie. Dat maakt de situatie van Tielemans enkel nog moeilijker. "Vergeet niet dat met Romeo Lavia nog een supertalent staat te trappelen in de wachtkamer. Arthur Vermeeren is er ook nog. Er is veel volk waarmee Tielemans moet afrekenen."

"Bij Onana zit nog veel afval in het spel. Hij moet nog stappen zetten, maar is wel incontournable geworden. En Mangala zijn profiel past beter bij de filosofie van Tedesco: sterk, energie, drive, veel diepgang, veel infiltraties ook, veel power."