Nog een ex-Anderlecht-talent dat niet blij was met de gang van zaken: "Ik had een andere mening"

Ze zijn talrijk, de Anderlecht-jeugdproducten die nu bij andere Belgische ploegen spelen. Marco Kana, Anouar Ait El Hadj, Noah Sadiki... Die laatste kreeg heel wat over zich heen na zijn transfer naar Union, maar geeft nu zijn versie van de feiten.

Sadiki wou spelen en vond zich daar ook klaar voor, maar niet iedereen dacht er zo over. "Na mijn goed voorseizoen sprak ik met de coach en hij liet me verstaan dat er voor mij geen plaats was dit seizoen. Dat wou zeggen dat ik moest terugkeren naar 1B. Ik had een andere mening en dus wist ik dat ik een andere richting uit moest", vertelt hij in L'Avenir.

Het vertrek van Felice Mazzu was voor hem het begin van het einde. Sadiki wou niet in zijn comfortzone bij de Futures blijven zitten en dacht vooral aan zijn carrière. Het werd hem niet in dank afgenomen door een deel van de paars-witte supporters.

"De fans zien niet wat er achter de schermen gebeurt. Ik had niet de indruk dat het bestuur me nog langer wou houden. Ik heb echt negatieve boodschappen gekregen. Maar goed, ik moet leven met de kritiek en doorgaan. Maar de supporters van Union hebben me goed onthaald en daarvoor bedank ik hen", aldus Sadiki.