Thorgan Hazard legt keuze voor Anderlecht uit in zijn typische stijl: "Vertonghen had een vierde man nodig" en "Ik ben geen Zwitsers zakmes"

Een Hazard in Anderlecht, daar hebben ze tien jaar op gewacht. De 30-jarige linksbuiten moet paars-wit aanvallend nog gestroomlijnder maken en voor meer gevaar zorgen. In echte Hazard-stijl gaf hij zijn eerste interview.

Thorgan, in 2013 wou je komen, maar is het niet gelukt. Wat maakte dat het nu wel tot een deal kwam?

"Twee weken voor het einde van de mercato nam Anderlecht contact op. Mijn situatie bij Dortmund was ook weeral veranderd. Er werd me duidelijk gezegd dat ik niet meer ging spelen. En als je je niet meer geliefd voelt, is het makkelijk om zo'n keuze te maken."

"Ik kreeg ook veel berichten van supporters van Anderlecht en voelde me gewild. Ik geloof ook echt in het project. Of ik andere opties had? In België niet, in het buitenland wel, maar ik wilde ook niet te ver weg."

Heb je met Jan Vertonghen eerst gestuurd?

"(lacht) Ja, maar bij Jan was het vooral omdat hij een vierde man bij het kaarten nodig had waarom hij me probeerde overtuigen."

Je moest serieus inleveren?

"Ik heb nooit echt gekeken naar geld. Ik wist dat ik niet hetzelfde salaris als bij Dortmund ging hebben. Maar voor mij gaat gelukkig zijn boven alles. Ik ben blij en mijn familie is blij, dat is wat telt."

Wat is er eigenlijk misgelopen bij Dortmund?

"Er waren een sportief directeur en een coach die me haalden, maar zij werden vervangen. Daarom dat ik vorig seizoen ook al naar Eindhoven trok."

Ik hoop dat Eden eindelijk eens naar een match van mij gaat komen kijken. Hij heeft nu misschien meer tijd

Gaan we Eden in het Lotto Park zien?

"Ik hoop het. Hij is niet naar Mönchengladbach, niet naar Dortmund en niet naar PSV komen kijken. Nu zal hij misschien wel wat meer tijd hebben. Ja, ik zei dat hij voor Union moest tekenen, maar jullie kennen onze familie ook: dat was om te lachen. Trouwens, als Eden bij Union moest tekenen, worden mijn ouders helemaal zot. Ze zouden niet meer weten voor wie te supporteren."

De succesvolste terugkeer naar België van een Rode Duivel was tot nu toe Toby Alderweireld. Denk je hem te kunnen evenaren?

"(lacht) Ik hoop natuurlijk hetzelfde te kunnen doen als Toby. Dit project kan Anderlecht terugbrengen aan de top. De eerste kennismaking was alvast positief. Ik ken ook al redelijk veel spelers. Er zit een pak meer ervaring in de ploeg dan de voorbije jaren. Ik hoop dat die mix snel zal pakken."

Waar zie je jezelf hier spelen?

"Ik hoop vooral dat ik zo vlug mogelijk helemaal fit ben. Ik wil ook geen Zwitsers zakmes meer zijn, niet overal depanneren. Ik wou een rol die bij me past en dat kon Anderlecht me bieden."

Dacht je terug aan die titelmatch van 2013 toen je het stadion binnenstapte?

"Dat was letterlijk het eerste wat ik zei. Toen was het een slechte herinnering, maar achteraf bekeken hebben we het goed gedaan met Zulte Waregem en hebben we toch heel goed gefeest."