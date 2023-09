Alessio Castro Montes wil leugen over Mogi Bayat de wereld uithelpen

Alessio Castro Montes ruilde op het einde van de zomermercato KAA Gent in voor Union SG. Hij zat al een tijdje in de B-kern van de Buffalo's.

Alessio Castro Montes wou deze zomer absoluut vertrekken bij KAA Gent. Een transfer naar het buitenland was zijn droom, maar uiteindelijk werd het Union SG. Toen hij zijn vertrekwens duidelijk maakte werd hij naar de B-kern verwezen.

“De verhalen dat Louwagie een moeilijke man is, kent iedereen wel. Ik heb het zelf gezien hoe Nana Asare en Brecht Dejaegere van de ene dag op de andere naar de B-kern werden gezet. Brecht, die een veel grotere status in Gent heeft dan ik, hebben ze ook zo buitengeduwd”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Dus kan het iedereen overkomen. Heel verbaasd was ik dus niet. Dan besef je hoe hard die voetbalwereld is. Zeker als het om geld gaat, is het eigenlijk pure mensenhandel. Een speler moet zoveel opleveren. Dat zei Michel ook letterlijk: wie het ook biedt, maakt ons niet uit.”

Overal is te horen dat Castro Montes panikeerde omdat er geen transfer kwam, waarna hij Mogi Bayat zelf zou ingeschakeld hebben om een overstap alsnog te forceren in het slot van de transferperiode.

“Dat is helemaal niet waar. Ik denk eigenlijk dat Louwagie eerder in paniek was omdat er nog geen bod was en dat hij daarom Mogi Bayat heeft ingeschakeld. Hij weet dat Mogi iets kan forceren. En die heeft zijn werk goed gedaan. Voor de drie partijen, Union, Gent en mezelf, heeft hij er de beste voorwaarden uit gekregen.”