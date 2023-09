Castro-Montes doet straffe onthulling over Louwagie: "Pure mensenhandel"

Alessio Castro-Montes ruilde deze zomer KAA Gent in voor Union SG. De Belg zat al even bij de B-kern in Gent.

Castro-Montes werd bij Gent uit de ploeg geduwd en kan nu meepraten met Brecht Dejaegere en Nana Asare die hetzelfde overkwamen. "De verhalen dat Louwagie een moeilijke man is, kent iedereen wel. Ik heb het zelf gezien hoe Nana Asare en Brecht Dejaegere van de ene dag op de andere naar de B-kern werden gezet", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

"Brecht, die een veel grotere status in Gent heeft dan ik, hebben ze ook zo buitengeduwd. Dus kan het iedereen overkomen. Heel verbaasd was ik dus niet. Dan besef je hoe hard die voetbalwereld is. Zeker als het om geld gaat, is het eigenlijk pure mensenhandel. Een speler moet zoveel opleveren."

De 26-jarige middenvelder onthulde daarna ook dat Michel Louwagie er niets mee in zit om zijn spelers naar hun rivaal door te sturen. "Dat zei Michel ook letterlijk: 'Wie het ook biedt maakt ons niet uit'. Want er was ook sprake van Club Brugge. Toen heeft mijn makelaar even gepolst en voor Louwagie bleek Club Brugge geen probleem."