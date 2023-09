Gewaagde uitspraak uit het kamp van KRC Genk: "We kunnen meedoen voor de titel"

KRC Genk startte niet al te overtuigend aan hun seizoen. Toch zijn ze er in Limburg van overtuigd dat er genoeg kwaliteit is om mee te spelen voor de titel.

KRC Genk kreeg op Europees vlak dit seizoen al wat dompers te verwerken tot het uiteindelijk de groepsfase van de Conference League haalde. Dit trok zich wat door naar de competitie waardoor de vice-kampioen geen al te goede seizoensstart had.

Ondanks de dompers durft Joseph Paintsil gedurfde ambities uit te spreken en vertelt dat er op de titel gemikt kan worden. "Ik geloof in onze ploeg. Ondanks het vertrek van Mike Trésor zijn we nog steeds sterk. Op basis van onze kwaliteiten kunnen we weer meespelen voor de titel, net als vorig jaar", aldus Paintsil bij Het Laatste Nieuws.

Om als titelkandidaat beschouwd te worden zullen er toch betere resultaten moeten komen. Maar daar heeft de Ghanees ook een antwoord voor klaarstaan. "De resultaten van de voorbije weken willen niets zeggen voor de rest van het seizoen. We hadden wat pech. En zag je onze spirit tegen Anderlecht, met een man minder? Dát is waar dit Genk voor staat."