Hoefkens reageert doodeerlijk na nieuw vertrek: "Spelers moeten eerlijk zijn met zichzelf"

Carl Hoefkens zag enkele dagen geleden nog één van zijn pionnen vertrekken naar de Turkse competitie. Nu reageerde de Standard-coach heel eerlijk op die transfer.

Denis Dragus vertrok op huurbasis naar Gaziantep in Turkije. Het was een beslissing waar niet alle fans blij mee waren, gezien de meer dan acceptabele seizoensstart van de Roemeen. Ook Hoefkens zag dat Dragus een speler was met waarde, maar de transfer was volgens hem zeker geen verkeerde optie.

"Ik ben blij met Dragus, hij speelde altijd erg goed toen ik er was. Ik zal nooit een speler de deur wijzen; alle spelers die alles willen geven zijn welkom. Spelers vechten voor een plek en ze moeten eerlijk tegen zichzelf zijn. Soms is het beter om te vertrekken dan om bij een club te blijven. Het was beter zo, maar het was geen noodzaak", zei Hoefkens tijdens zijn persconferentie.

Dit seizoen stond Dragus al zes wedstrijden op het veld in de Jupiler Pro League voor hij vertrok, ondertussen speelde hij zelfs al een volledige wedstrijd voor de Turkse club. In totaal speelde hij al 60 wedstrijden voor de Rouches en kon 11 keer de netten doen trillen.