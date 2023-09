Noa Lang krijgt stevige veeg uit de pan: "Over vijf jaar is hij een afdankertje"

Noa Lang kwam deze week vooral met extra-sportieve zaken in het nieuws. Zo bracht hij een eigen liedje uit.

Noa Lang ruilde afgelopen zomer Club Brugge in voor PSV Eindhoven. Of dat een sportief succes zal worden, is momenteel nog moeilijk te zeggen. Daarvoor is het nog veel te vroeg.

De Nederlander kwam deze week vol in beeld, maar dan vooral met zijn liedje dat hij uitbracht. Een succes is het zeker, maar Nico Dijkshoorn vraagt zich openlijk af of dit wel de aandacht is die hij als profvoetballer nodig heeft.

Dijkshoorn wijst naar de entourage van Lang die hem onvoldoende bijstaat op de juiste manier. “Het probleem is dat Noa Lang blijkbaar geen mensen om zich heen heeft die met hem in een lift gaan staan en dan tussen de derde de vierde verdieping op de noodrem drukken. Een goede vriend, die echt om Noa geeft, zou dat moeten doen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Voor hem gaan staan en zeggen: 'Noa, vriend, waar jij komt vier je alleen je eigen feestje. Het is de laatste tijd vooral feest als je weer weggaat. Pronk niet met je rijkdom. Druk het de mensen die 130 euro voor jouw shirt betalen niet in hun gezicht.'”

Dijkshoorn ziet Lang Memphis Depay achterna gaan. “Die kwam in een Rolls Royce naar de training en nam inmiddels ook enkele liedjes op. In zijn video's figureren leeuwen en helikopters. Noa Lang lijkt hetzelfde carrièrepad te kiezen. Over vijf jaar is hij het afdankertje van PSV en kan je hem een avond laten limbodansen voor 40 euro.”