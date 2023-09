Ook Wouter Vrancken geeft het volmondig toe, maar... "Het was eens omgekeerd"

Als coach moet je soms ook eens het geluk aan je zijde hebben. Oftewel: mindere matchen ook weten te winnen. Dat deed Genk op het veld van Union. Of moet gezegd: het maakte het zakelijk af.

Een beetje de waarheid geweld aandoen, want Wouter Vrancken moest ook rekenen op falende Union-spitsen. 't Is eigenlijk ongelooflijk dat Genk wist te winnen gezien de kansenverhouding. Vrancken was zich daarvan bewust.

"Ja, dit was gevleid, dat kon iedereen zien", aldus Vrancken. "Maar wij hebben ook zulke wedstrijden achter de rug waarin we het wel verdienden, maar niet kregen. Nu was het eens omgekeerd. En dat mag ook wel eens."

Al was hij natuurlijk niet blind voor de fouten die zijn ploeg maakte. "We waren niet goed. We namen te veel risico in het begin en haalden onszelf zo uit de wedstrijd. We maakten het onszelf heel moeilijk. Union dwong ons om fouten te maken, maar wij bleven gelukkig wel knokken voor elke meter grond. Wij waren efficiënt, zij niet."

Met Zeqiri heeft Vrancken nu ook wel een werker in de spits tot zijn beschikking. "Dat was positief. Hij deed enorm zijn best en liet de juiste energie zien. Hij deed alles voor het team en heeft nog veel groeimarge."