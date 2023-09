Antwerp is gewaarschuwd voor dinsdag: Barcelona-coach Xavi is duidelijk over de Champions League

Antwerp maakt dinsdag zijn debuut in de groepsfase van de Champions League. Barcelona is meteen de tegenstander en Xavi blikte al vooruit op de wedstrijd.

Barcelona hield een uitstekende generale repetitie voor het Champions League-duel tegen Antwerp. Real Betis ging met 5-0 voor de bijl. Uiteraard was trainer Xavi achteraf tevreden.

"Deze zege geeft ons veel moraal", zei Xavi na de wedstrijd op een persconferentie. "Dit betekent veel vertrouwen en naar buitenuit de geloofwaardigheid dat we weten waar we mee bezig zijn."

Xavi sprak ook al over het duel tegen Antwerp komende dinsdag: "Het is onze 1e wedstrijd in de Champions League en dit seizoen is de Champions League belangrijk voor ons. Er een belangrijke rol in spelen zou ons ook een kwaliteitssprong geven als team en als club. Ik denk dat we er klaar voor zijn en denk dat we nu een ploeg hebben om ver te geraken."