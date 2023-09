De Anderlecht-fans zijn het beu: "Zet hem buiten"

Anderlecht heeft op het nippertje tegen KV Kortrijk gelijkgespeeld. Het spel was zoals de voorbije weken niet goed en dat begint tot steeds meer frustraties bij de fans te leiden.

In augustus zette Anderlecht een goede reeks neer. Het pakte 4 zeges op rij, maar het spel was niet goed. Brian Riemer gebruikte de nieuwkomers als excuus. Zij moesten nog ingepast worden.

Dankzij de interlandbreak kreeg Riemer extra tijd om wat meer automatismen erin te slepen, maar op KV Kortrijk was daar weinig van te zien. In extremis pakte het een punt tegen het team dat onderin staat.

Opnieuw geen goede prestatie van Anderlecht en de fans beginnen steeds meer te morren. Ze hebben het vooral op Riemer gemunt.

"Riemer weet/kan het niet", stond er onder meer op X/Twitter te lezen. "Weer (nipt) 2 punten weggegooid tegen een cafeploeg. 0 lijn in het spel. Riemer out", was een andere reactie.

