KV Mechelen-aanvoerder Rob Schoofs ziet waar het misliep tegen STVV

KV Mechelen ging zondagavond met 2-0 onderuit op het veld van STVV. Hierdoor grijpen ze naast een tweede plaats in het klassement.

Rob Schoofs, die zondagmiddag nog vader werd, stond in de avond gewoon op het veld. Hij vindt dat het probleem van uitwedstrijden blijft duren voor Mechelen. "Uitwedstrijden blijven moeilijk voor ons. Vorige keer stonden we ook 2-0 achter op Westerlo en dat hebben we toen wel kunnen omdraaien, maar dat lukt niet iedere week."

"Er is zo'n groot verschil met thuiswedstrijden. Dat moeten we proberen veranderen om meer kansen te kunnen creëren om ook op verplaatsing doelpunten te maken."

Bij de doelpunten stond er steeds iemand van STVV vrij. "Er was veel beweging bij STVV en daar hadden we het wel moeilijk mee. Wij moesten proberen om die middenvelders te volgen, maar je kan niet altijd achteruit meegaan", vertelde Schoofs verder na afloop.

Het probleem lag volgens de aanvoerder van Malinwa dus vooral bij het middenveld van STVV. "Hun wingbacks stonden vaak vrij, maar het is niet dat ze echt gevaarlijk waren. Het probleem was meer dat ze die bal zo goed konden laten rondgaan in het middenveld. Ze liepen telkens weg in onze rug. We zetten ook maar tegen 90% druk, dan geraken ze er uit."