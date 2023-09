Antonio Nusa verklapt tegen welke rechtsachter uit de JPL hij liefst niet speelt

Antonio Nusa doet over heel Europa monden openvallen. Nu verklapte hij toch tegen welke rechtsachter hij liefst niet staat in de Jupiler Pro League.

Club Brugge heeft met Antonino Nusa goud in handen. Tijdens de interlandbreak liet hij in Noorwegen zijn kwaliteit zien, waar hij zelfs even Erling Haaland overschaduwde. Hij gaf bij de nationale ploeg van Noorwegen maar liefst drie assists en kon één keer de netten doen trillen.

Afgelopen weekend kwam hij tot scoren tegen Charleroi en gaf bovendien nog een assist. De 18-jarige winger laat steeds weer zijn waarde merken.

Tijdens een kort interview bij Extra Time werd de vraag gesteld: Tegen welke rechtsachter van de Jupiler Pro League zou je het minst graag staan? Nusa kon na lang nadenken toch een antwoord geven. "Daniel Munoz", vertelde de Noorse international. Geen onlogische keuze, Munoz speelt bij KRC Genk heel consistent goede wedstrijden.