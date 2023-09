Verdediger blijft hopen op de Rode Duivels: "Natuurlijk denk ik erover na"

Bij de Rode Duivels is het nog altijd wat zoeken. Vooral in de verdediging verloopt het nog niet helemaal vlekkeloos. Siebe Van der Heyden probeert bij Mallorca een selectie af te dwingen.

Momenteel kiest bondscoach Domenico Tedesco achterin voor het duo Wout Faes - Jan Vertonghen. Al zorgde dat nog niet voor de nodige stabiliteit. Vooral Faes kon nog niet overtuigen.

Siebe Van der Heyden die afgelopen zomer van Union naar Mallorca trok, wil van die onzekerheid gebruik maken en probeert zich in de kijker van de bondscoach te spelen. "Natuurlijk denk ik over de Rode Duivels na", vertelde hij aan La Dernière Heure.

"Het enige dat ik kan doen, is met Mallorca in een van de beste competities ter wereld op het hoogste niveau presteren. Het is dan aan de coach om zijn keuzes te maken", aldus Van der Heyden. Momenteel probeert hij zich in de basis te werken.