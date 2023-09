Brugge bereidt zich voor op komst van Besiktas: Stad vaardigt strenge maatregelen uit

De politie en het Brugse stadsbestuur zijn op hun hoede voor de match tussen Club Brugge en Besiktas in de Conference League. Daarom werden enkele maatregelen getroffen.

In Brugge liggen de gebeurtenissen van 12 maart, toen Club Brugge tegen Besiktas speelde, bij velen nog vers in het geheugen. Er waren verschillende rellen en vechtpartijen waarbij ook enkele politieagenten gewond geraakten. De match van donderdag is dan ook een hoog risico, zo is te horen bij burgemeester Dirk De fauw. Hij vaardigt dan ook enkele extra maatregelen uit.

Van donderdag 21 september om 13u tot vrijdag 22 september om 2u is het verboden om in publieke drank- en eetgelegenheden en handelszaken binnen een straal van 1000 meter van het Jan Breydelstadion, eender welk soort drank in glazen recipiënten te schenken.

Er is in dezelfde tijdsspanne ook een glasverbod voor de uitgaansbuurt in de binnenstad. Een regel die normaal alleen geldt vanaf donderdagavond 22u tot zondag 8u maar voor deze match nu al vroeger in werking treedt. Bovendien geldt het glasverbod ook in heel wat aanpalende straten in hartje Brugge. Het glasverbod wordt dus uitgebreid in tijd en ruimte.

Het is bovendien ook verboden in het bezit te zijn of gebruik te maken van pyrotechnische middelen bestemd om rook, vuur, licht of lawaai te maken op het hele Brugse grondgebied. Een verbod dat trouwens al een dag eerder, op woensdag 20 september, van kracht is.

Supporters van Besiktas die geen geldig ticket op zak hebben voor de wedstrijd, mogen zich niet in de buurt van het treinstation vertonen. Ook wie als aanhanger van de Turkse club zonder voetbalticket opduikt in de Brugse binnenstad, in St-Andries en St-Michiels kan bestuurlijk aangehouden worden. Deze maatregel geldt vanaf donderdag 13u tot einde wedstrijd.

Alle 1.500 tickets voor het uitvak waren snel verkocht. Om overlast tegen te gaan zijn ook extra vuilniscontainers en toiletten geplaatst in de buurt van het stadion.