Gert Verheyen geeft tip aan Mark Van Bommel over Barcelona: "Hier moet Antwerp voor oppassen"

Dinsdag zal Antwerp het opnemen tegen Barcelona. De club is al afgereisd naar Spanje en maakt zich op voor hun eerste CL-wedstrijd.

Gert Verheyen lijkt in ieder geval te weten wanneer FC Barcelona het gevaarlijkste kan zijn: als ze het even rustiger aan doen... "Hier moet Antwerp voor oppassen. Ze staan in blok, er is niemand aan het lopen van hen, en plots is het daar. De tempoversnelling vanuit het niets", vertelde hij bij Extra Time.

Verheyen vroeg zich ook af of een middenveld met pakweg Vermeeren en Keita op zal kunnen tegen de sterren van Barcelona. "Wat zullen het aantal balcontacten van die jongens zijn? Misschien een derde van hier in de Jupiler Pro League."

Het blijft voorlopig allemaal nog even afwachten voor Antwerp. Mark Van Bommel liet eerder al weten dat ze bij The Great Old hun gewoonlijke spel zullen spelen. Of dat zal werken tegen Barcelona blijft nog maar de vraag.