Alexander Blessin spreekt klare taal in aanloop naar Toulouse: "Er is geen probleem"

Donderdag speelt Union SG in de Europa League tegen Toulouse. Alexander Blessin stelt zijn doelen.

Union SG speelt dit seizoen met veel nieuwe spelers, maar op de club doet het verhaal van de kwartfinale van de Europa League van vorig jaar nog altijd de ronde.

Ook trainer Alexander Blessin is nieuw bij de Brusselaars, maar twijfelt niet aan de ambities die Union ook dit jaar mag hebben in de Europese competitie.

“We beginnen aan een nieuw boek”, citeert Het Nieuwsblad de persconferentie van de Duitser. “Het moet onze missie zijn om opnieuw geschiedenis te schrijven. We zitten in een goede groep.”

Blessin ziet veel mogelijkheden. “Liverpool steekt erbovenuit, de anderen zijn ons niveau. We willen uiteraard alle matchen winnen, maar dat wordt moeilijk met Liverpool. De knock-outfase van de Europa League bereiken, zou mooi zijn. Dat is het doel.”

Union SG werkte deze week aan de afwerking, zo geeft Blessin nog mee. Kansen afdwingen was ook tegen KRC Genk geen probleem, alleen gingen de ballen er niet in. Of Blessin met twee spitsen zal spelen, zover laat hij nog niet in zijn kaarten kijken.

“We wachten op het juiste moment om dat te doen. Het zal voorlopig een vraagteken blijven voor jullie of dat juiste moment donderdag al is. We hebben extra gewerkt op afwerking deze week, maar nogmaals: er is geen probleem. We creëerden meer dan genoeg kansen tegen Genk.”