'Ook club uit de Eredivisie mikt op Antonio Nusa, al is er maar één vraag in dat dossier'

Club Brugge heeft met Antonio Nusa goud in handen. Of hij na de wintermercato nog op Jan Breydel speelt is maar zeer de vraag.

Deze zomer sloeg Club Brugge nog een bod van 30 miljoen euro af op Nusa. Chelsea wou hem onder contract leggen, maar nog een jaar in het Jan Breydelstadion laten spelen. Blauwzwart gaf een duidelijke njet en zo blijft de race voor het Noorse wonderkind open. Donderdag speelt Club Brugge in de Conference League tegen Besiktas. Heel wat scouts zakken naar Brugge af. Volgens Pieter-Jan Calcoen van Het Nieuwsblad mag je naast Chelsea, Manchester United, Arsenal en Borussia Dortmund ook PSV Eindhoven bij de gegadigden rekenen. De marktwaarde van Nusa ligt op dit moment volgens Transfermarkt inderdaad slechts op 4 miljoen euro, maar het is duidelijk dat de Noor voor een recordbedrag zal vertrekken. Het is dan ook maar zeer de vraag in dit dossier of PSV Eindhoven een Nusa wel kan betalen. Wellicht denkt PSV dat hij de vervanger van Johan Bakayoko kan worden. Onze landgenoot zal de nodige miljoenen opbrengen, wellicht hoopt PSV die dan meteen weer te investeren in Antonio Nusa. Zonder een vertrek van Bakayoko kan de Nederlandse club Nusa nooit halen. Bakayoko wordt momenteel door Transfermarkt op 10 miljoen euro gewaardeerd, maar deze zomer circuleerden voor hem ook al bedragen van 30 tot 40 miljoen euro. Zo zou Brentford 40 miljoen euro willen leggen hebben... #CFC laat Nusa niet los: het stuurt donderdag een scout naar #ClubBrugge. Ook Man United, Arsenal, PSV en Dortmund hebben een mannetje op Jan Breydel. Zie @nieuwsbladsport. — Pieter-Jan Calcoen (@PJCalcoen) September 19, 2023