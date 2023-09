Waarom we er zeker en vast wél van mogen uitgaan dat Thibaut Courtois op het EK in het Belgische doel zal staan

Thibaut Courtois revalideert momenteel van een zware knieblessure. De doelman van Real Madrid gaf zelf aan dat het EK in gevaar komt. Maar hoe serieus moeten we die uitspraken nemen?

Volgens de doktersplanning zal Thibaut Courtois in mei opnieuw op het veld staan. Met andere woorden: onze nationale nummer één heeft op dat moment nog een maand om zich voor te bereiden op het EK.

We schrijven het bewust: onze nationale nummer één. De voorbije weken was al duidelijk dat de polemiek tussen Courtois en Domenico Tedesco al wat is gaan liggen. Geloof ons vrij: een fitte Courtois zal altijd in doel staan op het EK.

© photonews

De planning is krap, maar haalbaar. Zeker als je weet dat zo’n doktersplanning vaak uit gaat van enige vertraging in het revalidatieproces. Bovendien is het geen geheim dat topsporters een pak sneller revalideren dan u en ik.

De komende maanden revalideren, in de lente de trainingen licht opdrijven en vanaf mei al eens een wedstrijd met Real Madrid spelen. Om dan via een oefenkamp met de Rode Duivels richting EK te werken. Tot in Duitsland, Thibaut.