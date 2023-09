Zit Club Brugge stilaan met een probleem? Defensie baart steeds meer zorgen

Club Brugge staat komende donderdag voor zijn eerste Europese groepsmatch tegen Besiktas. En vooral de defensie zal met argusogen bekeken worden.

Club Brugge scoort dit seizoen bijzonder vlot. In de Belgische competitie scoorde Club al 19 keer, KAA Gent heeft met 12 goals de tweede beste defensie. Ook in zijn zes Europese matchen scoorde Club alles samen al 17 keer. De offensieve weelde is bijzonder groot bij Club, maar achteraan in de defensieve is dat heel wat minder.

Na het (onverwachte) vertrek van Abakar Sylla, Jack Hendry en Clinton Mata verloor Club enkele pionnen achteraan. Een nieuwe naam kwam er niet en dus moet Ronny Deila het stellen met wie er al was. Tegen Charleroi bestond de hele basisdefensie met De Cuyper, Spileers, Mechele en Sabbe uit Belgen die (een deel) van hun opleiding kregen bij Club.

Maar het is ook niet dat Ronny Deila heel veel andere opties heeft. Dedryck Boyata, Denis Odoi en de jonge Joel Ordonez zijn nu ook niet echt internationale topverdedigers. De Nederlander Bjorn Meijer moet wel nog terugkeren uit blessure en zou eventueel ook centraal kunnen spelen.

Wankele defensie

Dat de aanval van Club zoveel scoort, zorgt ook dat de vele tegengoals wat in de schaduw komen te staan. In de laatste drie wedstrijden tegen Osasuna, KAA Gent en Charleroi kreeg Club telkens twee goals tegen. Simon Mignolet kon dit seizoen nog maar in drie van de twaalf wedstrijden de nul houden.

Wat dat betreft worden de wedstrijden van donderdag tegen Besiktas en van zondag tegen Anderlecht dus opnieuw een test voor de verdediging van Club Brugge. Of het moet opnieuw rekenen op zijn vlot scorende aanval om eventuele fouten recht te zetten.