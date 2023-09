🎥 Fans van KRC Genk en Fiorentina geraken slaags met elkaar

KRC Genk ontvangt in de Conference League op donderdagavond het Italiaanse Fiorentina. Het zit er bovenhands op tussen beide supporterskernen voor de wedstrijd.

Op de Hoevenzavel in Genk is het tussen rellen gekomen tussen de fans van beide clubs. De politie heeft geprobeerd de gemoederen zo goed mogelijk te bewaren en eventuele relschoppers uit de massa te halen. Er zou sprake zijn van minstens één gewonde.

Op onderstaande beelden is duidelijk te zien dat het er stevig aan toe gaat. Er wordt met allerhande voorwerpen en vuurwerk gesmeten.

21/09/2023 Conference League.

Genk🇧🇪 vs Fiorentina🇮🇹 (on the right) before the match pic.twitter.com/K9aFzQaCyh