Bij Antwerp lukte het niet, nu is hij wel een sleutelspeler: dit weekend keert 'enfant terrible' terug naar Bosuil

Antwerp krijgt zaterdag RWDM op bezoek. De terugkeer van Pierre Dwomoh naar de Bosuil dus. Sinds hij bij The Great Old naar de B-kern gestuurd werd is er heel wat gebeurd. De 19-jarige middenvelder lijkt zijn prioriteiten eindelijk op een rijtje te hebben.

Dwomoh werd op zijn 16de gezien als één van de grote aanstormende talenten toen hij bij Genk zijn debuut maakte. Twee miljoen later - de duurste tiener ooit in België - kwam hij bij Antwerp terecht, waar hij de tijd zou krijgen om te groeien. Maar hij viel vooral op door zijn fratsen op en naast het terrein. Te snel opgehemeld Bij Mark van Bommel moet je met dat gedrag niet aankomen en hij werd naar de B-kern gestuurd. "De deur is niet gesloten", liet Van Bommel toen weten, maar Dwomoh kwam niet meer in de plannen voor. Ook uitleenbeurten aan Braga en Oostende brachten weinig zoden aan de dijk. Een voorbeeld van een jonge voetballer die te snel opgehemeld werd? Dat was de teneur en velen vreesden voor het vervolg van zijn carrière. Puur voetbaltechnisch valt er weinig te zeggen op zijn kwaliteiten, het was gewoon in zijn hoofd dat hij alles eens op een rijtje moest krijgen. Bij Ajax dachten ze dat wel te kunnen en deze zomer wilden de Amsterdammers hem wel inlijven. Maar toen kwam RWDM op de proppen. Een grote kans gezien de speeltijd die hij er zou kunnen verzamelen. En hij kreeg zowaar zijn zaken op orde. Caçapa is de coach die Dwomoh nu nodig heeft Met Claudio Caçapa kreeg hij een people manager als trainer en dat had hij nodig. De Braziliaan weet hoe hij hem moet aanpakken, klinkt het binnen de club. Dwomoh wil voor hem dan ook door een vuur gaan. En hoe belangrijk is hij in zes matchen geworden voor de Brusselse promovendus. Dwomoh is de rustbrenger binnen de ploeg. Naast Alexis De Sart - die hij nu wel enkele weken zal moeten missen door blessure - maakt hij zich telkens aanspeelbaar en verdeelt het spel. Bij Antwerp lukte het niet, bij RWDM is hij een sleutelspeler geworden. RWDM huurt hem momenteel, maar heeft ook een aankoopoptie. Die zal waarschijnlijk gelicht worden als hij zo blijft presteren.





