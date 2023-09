Club Brugge past maar beter op voor Besiktas: Premier League-ervaring zat en scorende ex-JPL-verdediger

Club Brugge staat voor zijn eerste echte test tegen het Turkse Besiktas. En dat wordt een tegenstander om niet te onderschatten.

Qua kern moet Besiktas niet onderdoen voor Club Brugge. Met 128,15 miljoen euro is de marktwaarde van Besiktas net iets hoger dan die van Club Brugge, met 121,45 miljoen euro. En ook qua individuele kwaliteit zijn er spelers om in de gaten te houden.

Besiktas investeerde afgelopen zomer 17 miljoen euro in zijn kern, waarvan heel wat uit Engeland. Met Arthur Masuaku (West Ham United), Daniel Amartey (Leicester City), Eric Bailly (Manchester United) en Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool).

Vooral die laatste werd een paar jaar geleden als toptalent beschouwd en maakte in 2017 de overstap van Arsenal naar Liverpool voor 38 miljoen euro. Veel speelde hij echter nog niet bij Besiktas, aan de aftrap wordt hij niet verwacht.

Scorende oude bekende

Er is ook een Belgische link bij Besiktas, want met Omar Colley (Racing Genk) en Jackson Muleka (Standard), spelen er twee spelers met een verleden in België. Colly staat vast in de verdediging en scoorde in negen wedstrijden al drie keer voor de Turken.

Ook Ante Rebic (AC Milan) maakte deze zomer de overstap naar Besiktas. Scoren lukte de Kroaat in zeven wedstrijden nog niet voor zijn nieuwe ploeg, maar de Brugse verdediging past toch maar beter op vanavond.