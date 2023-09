Genk-coach Vrancken ziet mogelijkheden: "Zij hebben de finale gespeeld en wij hebben onze voet ernaast kunnen zetten"

Wouter Vrancken vloekte in de slotseconden van de partij tegen Fiorentina. Tolu had net de paal getroffen waardoor Genk vrede moest nemen met een 2-2 gelijkspel. De coach was blij met de prestatie tegen de finalist van vorig seizoen.

"Bij die bal op de paal dacht ik 'het mag weer niet zijn'. Als iemand het verdiende, dan waren wij het wel. Het is jammer want het had een mooie apotheose geweest voor de jongens."

"Het is goed dat je kan scoren op stilstaande fases, maar het is jammer dat we in het spel niet konden scoren. We pakken een punt tegen een heel goede ploeg en daardoor overheerst toch het goede gevoel."

"Fiorentina heeft gebracht wat wij ervan verwachtten. Ze spelen met veel energie en zij blijven favoriet voor de poule", oordeelt Wouter Vrancken die vooral blij is dat zijn team zich de evenknie toonde van de Italianen.

"Zij hebben vorig jaar de finale gespeeld, maar wij hebben onze voet ernaast kunnen zetten. Als wij dit kunnen laten zien, dan geeft dat goede hoop voor de andere wedstrijden in de poule."