Hein Vanhaezebrouck komt met slecht nieuws vlak voor Conference League-duel: "Het ziet er niet rooskleurig uit"

KAA Gent neemt het donderdagavond op tegen Zorya Luhansk in de Conference League. Beide clubs trekken naar Polen om hun wedstrijd daar af te werken.

KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck moest vlak voor het eerste Conference League-duel toch even met slecht nieuws komen. Zo is Gift Orban erg onzeker voor de wedstrijd.

“Tegen OH Leuven heeft hij een serieuze stamp gekregen, die overigens ongestraft bleef. De zwelling nam al wat af, maar de pijn blijft. We gaan hem straks aparte oefeningen laten doen en dan hakken we de knoop door. Maar het ziet er niet rooskleurig uit”, vertelde Vanhaezebrouck aan Het Laatste Nieuws.

De oefenmeester van de Buffalo's gaf ook al prijs dat er meer dan waarschijnlijk geroteerd zal worden. “Ook al zeggen de spelers dat ze klaar zijn om te starten. Zij kunnen misschien zonder te beseffen wat vermoeid zijn, waardoor ze een lager niveau halen."

"Wij moeten dat managen, met het oog op de komende drukke periode. Het is ook interessant om te zien welke spelers die anders weinig minuten maken klaar zijn om meer kansen te krijgen.”